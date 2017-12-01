У столиці працюватимуть 65 сервісних центрів, де можна сплатити за всі житлово-комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У столиці працює 65 точок прийому споживачів "Центру комунального сервісу", де кияни можуть сплатити за всі комунальні послуги: електроенергію, централізоване водопостачання, утримання будинків, газопостачання та опалення. Про це повідомляють у комунальному концерні "Центр комунального сервісу", передає УНН з посиланням на КМДА.
Повідомляється, що для сплати за послуги треба мати з собою тільки банківську картку. Для власників картки киянина від "Ощадбанку" комісія відсутня.
Нагадаємо, що 65 сервісних центрів знаходяться в десяти районах Києва. Адреса найближчого відділення, де можна вирішити всі питання щодо житлово-комунальних послуг, вказана на сайті "Центру комунального сервісу".