В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3857 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4622 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83488 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76021 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89438 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120502 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115720 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145932 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107422 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108844 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги

В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги

Киев  •  УНН

 • 20895 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В столице работает 65 точек приема потребителей "Центра коммунального сервиса", где киевляне могут оплатить все коммунальные услуги: электроэнергию, централизованное водоснабжение, содержание домов, газоснабжения и отопления. Об этом сообщают в коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса", передает УНН со ссылкой на КГГА.

Сообщается, что для оплаты услуг необходимо иметь с собой только банковскую карточку. Для владельцев карточки киевлянина от "Ощадбанка" комиссия отсутствует.

Напомним, что 65 сервисных центров находятся в десяти районах Киева. Адрес ближайшего отделения, где можно решить все вопросы жилищно-коммунальных услуг, указан на сайте "Центра коммунального сервиса".

 

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