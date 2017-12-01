В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В столице работает 65 точек приема потребителей "Центра коммунального сервиса", где киевляне могут оплатить все коммунальные услуги: электроэнергию, централизованное водоснабжение, содержание домов, газоснабжения и отопления. Об этом сообщают в коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса", передает УНН со ссылкой на КГГА.
Сообщается, что для оплаты услуг необходимо иметь с собой только банковскую карточку. Для владельцев карточки киевлянина от "Ощадбанка" комиссия отсутствует.
Напомним, что 65 сервисных центров находятся в десяти районах Киева. Адрес ближайшего отделения, где можно решить все вопросы жилищно-коммунальных услуг, указан на сайте "Центра коммунального сервиса".