В столице будут работать 65 сервисных центров, где можно оплатить все жилищно-коммунальные услуги

Сообщается, что для оплаты услуг необходимо иметь с собой только банковскую карточку. Для владельцев карточки киевлянина от "Ощадбанка" комиссия отсутствует.

Напомним, что 65 сервисных центров находятся в десяти районах Киева. Адрес ближайшего отделения, где можно решить все вопросы жилищно-коммунальных услуг, указан на сайте "Центра коммунального сервиса".