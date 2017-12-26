Борг Києва за електроенергію перевищує 800 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Борг столичних споживачів за використану електричну енергію перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня 2017 року становить 807 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ПАТ “Київенерго”.
“Основними боржниками лишаються підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення. Так, підприємства житлокомунгоспу, в т. ч. підприємства життєзабезпечення міста, заборгували за електроенергію 263,9 млн грн. Борг найбільшого боржника ПАТ АК „Київводоканал“ на 1 грудня 2017 р. становить 92,1 млн грн. Прогнозована сума боргу „Київводоканала“ на 1 січня 2018 р. — 104 млн грн. Зазначимо, що ПАТ АК „Київводоканал“ накопичує борги перед Київенерго з 2016 року”, — розповіли в прес-службі.
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В компанії додали, що борг населення Києва за спожиту електричну енергію перед “Київенерго” на 1 грудня 2017 р. сягнув 377,6 млн грн. Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького, Святошинського та Солом’янського районів — 54,3 млн грн, 44 млн грн та 42,2 млн грн відповідно.
Заборгованість державного бюджету з компенсації пільг та субсидій за електропостачання станом на 20 грудня 2017 р. — сплачена. Натомість заборгованість по пільгах та субсидіях за тепло складає 604 млн грн.
Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив, що в українців не забиратимуть житло через борги за житлово-комунальні послуги.