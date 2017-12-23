В українців не забиратимуть житло через борги за ЖКП - Рева
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністр соціальної політики Андрій Рева запевнив, що в українців не забиратимуть житло через борги за житлово-комунальні послуги. Про це він заявив журналістам на початку Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор", передає кореспондент УНН.
"Є у нас проблема: є людина, вона не може заплатити за ЖКП. Якщо ми заберемо у неї житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину потрібно соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла у людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - заявив Рева.
Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги. Ухвалений парламентом закон про житлово-комунальні послуги передбачає право споживача на зменшення розміру плати за ЖКП у разі їх неналежної якості.