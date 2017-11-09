Українці зможуть платити менше за погані комунальні послуги

"Документ передбачає право споживача на зменшення розміру плати за ЖКП у разі їх ненадання, надання в неповному обсязі або зниження їх якості", - цитує прес-служба віце-прем'єра.

Як зазначається, згідно із законопроектом, споживач має право не оплачувати вартість комунальних послуг (крім теплової енергії), якщо ними не користується за період тимчасової відсутності в приміщенні понад 30 календарних днів.

"Законопроектом встановлюється порядок укладення споживачами договорів на отримання всього комплексу ЖКП - на послугу управління, водопостачання, поводження з відходами, газ, електрику. Наступний крок - напрацювання додаткових інструментів, які дадуть можливість більше контролювати постачальників послуг", - зауважив Г.Зубко.

Вказано, що закон "Про ЖКП" є четвертим ключовим законом у реформі енергоефективності. Раніше були прийняті закони "Про енергоефективність будівель", "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", "Про Фонд енергоефективності".

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги.