Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги

Законом передбачається, що тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону вони є регульованими. У такому разі тарифи встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Передбачається впровадження плати за управління багатоквартирним будинком. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.

Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно за погодженням сторін з підстав та в порядку, визначених таким договором. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Передбачається також встановлення відповідальності за надання неякісних комунальних послуг. Наголошується також, що рахунки за газ будуть виставлятися на підставі квартирних лічильників. Також передбачається встановлення пені у розмірі 0,01% за кожний день прострочення виплат.

Як повідомляв УНН, рівень розрахунків населення за спожиті ЖКП за цей рік становить 100,8%.