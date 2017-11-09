Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Верховна Рада ухвалила закон про житлово-комунальні послуги. Відповідний законопроект підтримали 262 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законом передбачається, що тарифи на житлово-комунальні послуги встановлюються за домовленістю сторін, крім випадків, коли відповідно до закону вони є регульованими. У такому разі тарифи встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону.
Передбачається впровадження плати за управління багатоквартирним будинком. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком у разі визначення управителя органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" визначається на рівні ціни, запропонованої в конкурсній пропозиції переможцем конкурсу.
Така ціна протягом строку дії договору управління може змінюватися виключно за погодженням сторін з підстав та в порядку, визначених таким договором. Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком встановлюється договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з розрахунку на один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення, якщо інше не визначено договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Передбачається також встановлення відповідальності за надання неякісних комунальних послуг. Наголошується також, що рахунки за газ будуть виставлятися на підставі квартирних лічильників. Також передбачається встановлення пені у розмірі 0,01% за кожний день прострочення виплат.
Як повідомляв УНН, рівень розрахунків населення за спожиті ЖКП за цей рік становить 100,8%.