Украинцы смогут платить меньше за плохие коммунальные услуги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Принятый парламентом закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Документ предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их непредоставления, предоставления в неполном объеме или снижения их качества", - цитирует пресс-служба вице-премьера.
Как отмечается, согласно законопроекту, потребитель имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии), если ими не пользуется за период временного отсутствия в помещении более 30 календарных дней.
"Законопроектом устанавливается порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса ЖКХ - на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газ, электричество. Следующий шаг - наработка дополнительных инструментов, которые дадут возможность больше контролировать поставщиков услуг", - отметил Г.Зубко.
Указано, что закон "О ЖКУ" является четвертым ключевым законом в реформе энергоэффективности. Ранее были приняты законы "Об энергоэффективности зданий", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", "О Фонде энергоэффективности".
Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальные услуги.