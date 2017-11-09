Украинцы смогут платить меньше за плохие коммунальные услуги

"Документ предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их непредоставления, предоставления в неполном объеме или снижения их качества", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Как отмечается, согласно законопроекту, потребитель имеет право не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме тепловой энергии), если ими не пользуется за период временного отсутствия в помещении более 30 календарных дней.

"Законопроектом устанавливается порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса ЖКХ - на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газ, электричество. Следующий шаг - наработка дополнительных инструментов, которые дадут возможность больше контролировать поставщиков услуг", - отметил Г.Зубко.

Указано, что закон "О ЖКУ" является четвертым ключевым законом в реформе энергоэффективности. Ранее были приняты законы "Об энергоэффективности зданий", "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", "О Фонде энергоэффективности".

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальные услуги.