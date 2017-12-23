В украинцев не будут забирать жилье за ​​долги по ЖКУ - Рева

"Есть у нас проблема: человек, она не может заплатить за ЖКУ. Если мы заберем у нее жилье, мы проблему решим? Мы создадим дополнительные проблемы, потому что дальше такого человека нужно социально защитить, где здесь выгода? Поэтому я хотел бы всех успокоить: никто, никогда, с точки зрения жилья у человека за долги за коммунальные услуги забирать не может и не будет", - заявил Рева.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальные услуги. Принятый парламентом закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества.