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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В украинцев не будут забирать жилье за ​​долги по ЖКУ - Рева

Киев • УНН

 • 18827 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министр социальной политики Андрей Рева заверил, что в украинцев не будут забирать жилье за ​​долги по жилищно-коммунальным услугам. Об этом он заявил журналистам в начале Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018 Общий вектор", передает корреспондент УНН.

В украинцев не будут забирать жилье за ​​долги по ЖКУ - Рева

"Есть у нас проблема: человек, она не может заплатить за ЖКУ. Если мы заберем у нее жилье, мы проблему решим? Мы создадим дополнительные проблемы, потому что дальше такого человека нужно социально защитить, где здесь выгода? Поэтому я хотел бы всех успокоить: никто, никогда, с точки зрения жилья у человека за долги за коммунальные услуги забирать не может и не будет", - заявил Рева.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон о жилищно-коммунальные услуги. Принятый парламентом закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества.

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