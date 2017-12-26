Долг Киева за электроэнергию превышает 800 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" на 1 декабря 2017 года составляет 807 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПАО "Киевэнерго".
"Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения. Так, предприятия жилкоммунхоза, в т. ч. предприятия жизнеобеспечения города, которые задолжали за электроэнергию 263,9 млн грн. Долг крупнейшего должника ПАО АК "Киевводоканал" на 1 декабря 2017 года составляет 92,1 млн грн. Прогнозируемая сумма долга "Киевводоканала" на 1 января 2018 года - 104 млн грн. Отметим, что ПАО АК "Киевводоканал" накапливает долги перед Киевэнерго с 2016 года", - рассказали в пресс-службе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столица задолжала за тепло около 3 млрд грн
В компании добавили, что долг населения Киева за потребленную электрическую энергию перед "Киевэнерго" на 1 декабря 2017 года составил 377,6 млн грн. Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов - 54,3 млн грн, 44 млн грн и 42,2 млн грн соответственно.
Задолженность государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий за электроснабжение состоянию на 20 декабря 2017 года - оплачена. Зато задолженность по льготам и субсидиям за тепло составляет 604 млн грн.
Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заверил, что в украинцев не будут забирать жилье за долги за жилищно-коммунальные услуги.