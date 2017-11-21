Столиця заборгувала за тепло близько 3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» збільшилась на 300 млн грн та на 1 листопада склала 2,9 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу товариства.
Зокрема, найбільшу заборгованість за тепло, опалення і гарячу воду перед Київенерго мають населення і ЖЕО столиці – 1,52 млрд грн та 674 млн грн відповідно.
"Суттєву заборгованість за опалення та гарячу воду накопичив державний бюджет. На 1 листопада 2017 року заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становить 32,9 млн грн, а борг держбюджету з компенсації пільг та субсидій за тепло- та електроенергію – 460, 4 млн. грн," - йдеться в повідомленні.
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Найбільш критична ситуація з розрахунками населення за опалення і гарячу воду в Святошинському (205,4 млн грн) і Деснянському (209 млн грн) районах.
Так, сумарна заборгованість населення за опалення і гарячу воду перед Київенерго на 1 листопада 2017 р. склала 1,52 млрд грн. Заборгованість жителів столиці за опалення становить 861,9 млн грн, борг за гарячу воду – 659,6 млн грн.
У прес-службі підкреслили, що у перерахунку на одного жителя району найбільші борги перед компанією за опалення і гарячу воду мають мешканці Подільського району – 1,82 тис. грн.
Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги Компанії накопичили споживачі Святошинського району – 9,2 млн грн (пр-т Перемоги, 71а), Подільського – 5,3 млн грн (вул. Вишгородська, 45) та Печерського – 2,3 млн грн (вул. Євгена Коновальця, 44а).
У Київенерго зазначили, що не мають інших фінансових джерел для погашення заборгованості за спожитий газ, крім розрахунків споживачів.
Як повідомляв УНН, у Києві до опалення підключено лише 23 адмінбудівлі.