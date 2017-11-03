У Києві до опалення підключено лише 23 адмінбудівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Із 4790 адміністративних будівель та об’єктів соціально-побутової сфери Києва опалення увімкнено лише у 23. Про це повідомляє прес-служба "Київенерго", передає УНН.
"Незважаючи на похолодання, без опалення лишаються 7% будинків ЖБК та ОСББ та 6% відомчого житла. Із 4790 адміністративних будівель та об’єктів соціально-побутової сфери Києва тепло отримують лише 23 (0,5% від загальної кількості)", - сказано у повідомленні.
Окрім того, на початок листопада до опалення підключено лише 9 навчальних закладів (технікумів, університетів тощо) з 203 - тобто, лише 4,4%.
Зазначається, що труднощі з опаленням для будинків ЖБК та ОСББ пов’язані з великими боргами за тепло та відсутністю актів готовності до опалювального сезону.
Адміністративні будівлі та вищі навчальні заклади потерпають від неврегульованої ціни на газ.
Окрім того, наголосили в "Київенерго", залишається ситуація із опаленням бюджетних організацій: щодоби збитки від опалення закладів соцсфери становлять 1,2 млн грн.
Як повідомляв УНН, через невирішене питання ціни на теплову енергію для бюджетних установ від ТЕЦ у них досі не увімкнене опалення, школи працюють в "антикризовому режимі".