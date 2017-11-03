В Киеве к отоплению подключено лишь 0,5% админзданий

"Несмотря на похолодание, без отопления остаются 7% домов ЖСК и ОСМД и 6% ведомственного жилья. С 4790 административных зданий и объектов социально-бытовой сферы Киева тепло получают лишь 23 (0,5% от общего количества)", - сказано в сообщении.

Кроме того, на начало ноября к отоплению подключено лишь 9 учебных заведений (техникумов, университетов и т.д.) из 203 - то есть, только 4,4%.

Отмечается, что проблемы с отоплением для домов ЖСК и ОСМД связаны с большими долгами за тепло и отсутствием актов готовности к отопительному сезону.

Административные здания и высшие учебные заведения страдают от нерегулируемой цены на газ.

Кроме того, отметили в "Киевэнерго", остается ситуация с отоплением бюджетных организаций: ежесуточно убытки от отопления учреждений соцсферы составляют 1,2 млн грн.

Как сообщал УНН, из нерешенный вопрос цены на тепловую энергию для бюджетных учреждений от ТЭЦ в них до сих пор не включено отопление, школы работают в "антикризисном режиме".