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Столица задолжала за тепло около 3 млрд грн

Столица задолжала за тепло около 3 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 18405 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО “Киевэнерго” увеличилась на 300 млн грн и на 1 ноября составила 2,9 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу общества.

В частности, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 1,52 млрд грн и 674 млн грн соответственно.

"Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 ноября 2017 задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составляет 32,9 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий по тепло- и электроэнергию - 460, 4 млн грн," - говорится в сообщении.

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Наиболее критическая ситуация с расчетами населения за отопление и горячую воду в Святошинском (205,4 млн грн) и Деснянском (209 млн грн) районах.

Так, суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед Киевэнерго на 1 ноября 2017 составила 1,52 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 861,9 млн грн, долг за горячую воду - 659,6 млн грн.

В пресс-службе подчеркнули, что в пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду должны жители Подольского района - 1,82 тыс. грн.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги Компании накопили потребители Святошинского района - 9,2 млн грн (пр-т Победы, 71а), Подольского - 5,3 млн грн (ул. Вышгородская, 45) и Печерского - 2,3 млн грн (ул. Евгения Коновальца, 44а).

В Киевэнерго отметили, что не имеют других финансовых источников для погашения задолженности за потребленный газ, кроме расчетов потребителей.

Как сообщал УНН, в Киеве к отоплению подключено лишь 23 админздания.

Украинские Национальные Новости

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