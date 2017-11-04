Близько 300 житлових будинків у Києві через пошкодження мереж залишились без опалення

Як повідомив П.Пантелеєв, станом на 3 листопада у Києві без опалення залишаються понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж, у тому числі будинкових.

Також зазначено, що в столиці для ліквідації пошкоджень на теплових мережах задіяні близько 80 протиаварійних бригад.

“За результатами штабу з проходження опалювального сезону ми надали доручення „Київенерго“ посилити роботу в Шевченківському районі, зокрема на Нивках та Лук’янівці, де сьогодні маємо найбільшу кількість пошкоджень”, — сказав П.Пантелеєв.

Також він зауважив, що місто продовжує вирішувати питання підключення до опалення для ОСББ та ЖБК, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги або досі не подали заявку на підключення.

Як повідомляв УНН, у Києві до опалення підключено лише 23 адмінбудівлі.