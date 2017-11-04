Около 300 жилых домов в Киеве из-за повреждения сетей остались без отопления

Как сообщил П.Пантелеев, по состоянию на 3 ноября в Киеве без отопления остаются более 300 жилых домов из-за повреждения сетей, в том числе домовых.

Также отмечено, что в столице для ликвидации повреждений на тепловых сетях задействованы около 80 противоаварийных бригад.

“По результатам штаба по прохождению отопительного сезона мы предоставили поручения „Киевэнерго“ усилить работу в Шевченковском районе, в частности на Нивках и Лукьяновке, где сегодня имеем наибольшее количество повреждений”, — сказал П.Пантелеев.

Также он отметил, что город продолжает решать вопросы подключения к отоплению для ОСМД и ЖСК, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги или до сих пор не подали заявку на подключение.

Как сообщал УНН, в Киеве к отоплению подключено лишь 23 админздания .