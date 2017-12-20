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Підприємства скоротили за тиждень заборгованість перед "Нафтогазом" на 2,2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Теплокомуненерго, теплоцентралі та прямі промислові споживачі на 19 грудня 2017 року скоротили заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” за природний газ на 709 млн грн або 2,2% — до 31,3 млрд грн відповідно до минулого тижня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК.

Підприємства скоротили за тиждень заборгованість перед "Нафтогазом" на 2,2%

“Станом на 19 грудня 2017 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" складає близько 31,3 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

У НАК уточнили, що борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 79% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 12%, борг прямих промислових споживачів — близько 9%.

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Зокрема, за інформацією відомства, найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2017 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва — 2,574 млрд грн, Харківської області — 1,253 млрд грн, Львівської — 650 млн грн, Запорізької — 523 млн грн, Донецької — 456 млн грн та Дніпропетровської 440 млн грн.

При цьому, заборгованість ПАТ “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 152 млн грн (4,1%), а сумарна заборгованість “Київенерго” становить 3,604 млрд грн.

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