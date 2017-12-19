У "Нафтогазі" розповіли, як НКРЕКП має застосувати нові тарифи на транзит газу для "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. “Нафтогаз” очікує, що після винесення рішення Арбітражного Трибуналу у рамках провадження, що проходить в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма НКРЕКП застосовуватиме нові тарифи на транзит газу для “Газпрому” ретроспективно. Про це йдеться в опублікованій консолідованій фінансовій звітності групи “Нафтогаз” за 9 місяців 2017 року, передає УНН.
“На сьогодні „Газпром“ й надалі сплачує тариф згідно з діючим договором на транзит природного газу. Внаслідок відмови „Газпрому“ бронювати вхідні потужності починаючи з 1 січня 2016 року за новими тарифами, НКРЕКП тимчасово призупинив застосування нових тарифів на транзит природного газу до прийняття рішення Арбітражного Трибуналу у рамках провадження, що проходить в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма. „Нафтогаз“ очікує, що після винесення такого рішення НКРЕКП застосовуватиме нові тарифи ретроспективно, починаючи з 1 січня 2016 року”, — сказано в документі.
Нагадаємо, зростання транзиту російського газу в ЄС через Україну в “Нафтогазі” пояснили обмеженою потужністю газопроводу OPAL і ремонтом “Північного потоку”.