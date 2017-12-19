В "Нафтогазе" рассказали, как НКРЕКП должен применить новые тарифы на транзит газа для "Газпрома"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87179 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100161 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100582 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113580 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102397 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105419 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112335 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117186 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122987 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Нафтогазе" рассказали, как НКРЕКП должен применить новые тарифы на транзит газа для "Газпрома"

В "Нафтогазе" рассказали, как НКРЕКП должен применить новые тарифы на транзит газа для "Газпрома"

Киев  •  УНН

 • 15446 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. "Нафтогаз" ожидает, что после вынесения решения Арбитражного Трибунала в рамках производства, которое рассматривают в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, НКРЕКП будет применять новые тарифы на транзит газа для "Газпрома" ретроспективно. Об этом говорится в опубликованной консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз" за 9 месяцев 2017 года, передает УНН.

"На сегодня "Газпром" и в дальнейшем платит тариф, согласно действующему договору на транзит природного газа. Вследствие отказа "Газпрома" заказать входные мощности начиная с 1 января 2016 года по новым тарифам, НКРЕКП временно приостановил применение новых тарифов на транзит природного газа до принятия решения Арбитражного Трибунала в рамках производства, которое рассматривают в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. "Нафтогаз" ожидает, что после вынесения такого решения НКРЕКП будет применять новые тарифы ретроспективно, начиная с 1 января 2016 года", - сказано в документе.

Напомним, рост транзита российского газа в ЕС через Украину в "Нафтогазе" объяснили ограниченной мощностью газопровода OPAL и ремонтом "Северного потока".

Украинские Национальные Новости

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