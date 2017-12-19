В "Нафтогазе" рассказали, как НКРЕКП должен применить новые тарифы на транзит газа для "Газпрома"

"На сегодня "Газпром" и в дальнейшем платит тариф, согласно действующему договору на транзит природного газа. Вследствие отказа "Газпрома" заказать входные мощности начиная с 1 января 2016 года по новым тарифам, НКРЕКП временно приостановил применение новых тарифов на транзит природного газа до принятия решения Арбитражного Трибунала в рамках производства, которое рассматривают в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. "Нафтогаз" ожидает, что после вынесения такого решения НКРЕКП будет применять новые тарифы ретроспективно, начиная с 1 января 2016 года", - сказано в документе.

Напомним, рост транзита российского газа в ЕС через Украину в "Нафтогазе" объяснили ограниченной мощностью газопровода OPAL и ремонтом "Северного потока".