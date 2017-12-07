"Нафтогаз" пояснив зростання транзиту російського газу в ЄС через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Зростання транзиту російського газу в ЄС пояснюється, зокрема, обмеженою потужністю газопроводу OPAL і ремонтом "Північного потоку". Про це заявив директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко після брифінгу за результатами конференції "Розвиток товарного біржового ринку", передає кореспондент УНН.
"Рекордні обсяги транзиту пояснюються цілком об'єктивними причинами: обмеженою потужністю газопроводу OPAL, ремонтом "Північного потоку", а також рекордними обсягами поставок російського газу на ринок ЄС", - повідомив він.
За словами Ю.Вітренко, "Газпром" міняє свою стратегію: замість того, щоб підвищувати ціну, компанія забезпечує собі прибуток нарощуванням обсягів поставок.
"Це пов'язано також із загальною тенденцією, незабаром очікується піковий попит на вуглеводні (нафта і газ), тому довгострокове зберігання газу не є рентабельним. Компанії, у яких є нафта і газ, намагаються їх якомога швидше продати", - пояснив Ю.Вітренко.
При цьому він зазначив, що, ймовірно, в наступному році обсяги транзиту будуть зменшуватися, оскільки запрацює на повну потужність OPAL, закінчиться ремонт "Північного потоку", крім того, попит в Європі досить нестабільний.
"Не факт, що обсяги транзиту продовжать зростати. Особливо по території України, особливо з урахуванням "Турецького потоку", "Північного потоку-2", якщо його все ж побудують", - сказав він.
Як повідомляв УНН, "Укртрансгаз" в січні-листопаді 2017 року збільшив транзит російського газу в ЄС на 16% - до 85,5 млрд куб. м.