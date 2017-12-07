"Нафтогаз" объяснил рост транзита российского газа в ЕС через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Рост транзита российского газа в ЕС объясняется, в частности, ограниченной мощностью газопровода OPAL и ремонтом “Северного потока”. Об этом заявил директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко после брифинга по результатам конференции “Развитие товарного биржевого рынка”, передает корреспондент УНН.
“Рекордные объемы транзита объясняются вполне объективными причинами: ограниченной мощностью газопровода OPAL, ремонтом „Северного потока“, а также рекордными объемами поставок российского газа на рынок ЕС”, — сообщил он.
По словам Ю.Витренко, “Газпром” меняет свою стратегию: вместо того, чтобы повышать цену, компания обеспечивает себе прибыль наращиванием объемов поставок.
“Это связано также с общей тенденцией, вскоре ожидается пиковый спрос на углеводороды (нефть и газ), поэтому долгосрочное хранение газа не является рентабельным. Компании, у которых есть нефть и газ, пытаются их как можно быстрее продать”, — пояснил Ю.Витренко.
При этом он отметил, что, вероятно, в следующем году объемы транзита уменьшаться, так как заработает на полную мощность OPAL, закончится ремонт “Северного потока”, кроме того, спрос в Европе достаточно нестабильный.
“Не факт, что объемы транзита продолжат расти. Особенно по территории Украины, особенно с учетом “Турецкого потока”, “Северного потока-2”, если его все же построят, - сказал он.
Как сообщал УНН, "Укртрансгаз" в январе-ноябре 2017 года увеличил транзит российского газа в ЕС на 16% - до 85,5 млрд куб. м.