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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Укртрансгаз" в январе-ноябре увеличил транзит российского газа в ЕС на 16%

"Укртрансгаз" в январе-ноябре увеличил транзит российского газа в ЕС на 16%

Киев  •  УНН

 • 13862 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. ПАО "Укртрансгаз" в январе-ноябре 2017 года увеличил транзит российского газа в ЕС на 16% - до 85,5 млрд куб. м согласно аналогичному периоду прошлого года, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Укртрансгаза".

"Укртрансгаз" протранзитовал 85,5 млрд куб.м природного газа для нужд европейских потребителей, что на 16% превышает аналогичный прошлогодний показатель и является наибольшим значением за 7 лет. В ноябре объем транзита газа превысил общегодовой показатель 2016 года, что составляет 82,2 млрд куб.м ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в обществе сообщили, что с начала года в подземные газохранилища закачано 9,1 млрд куб. природного газа, что позволило Украине накопить в ПХГ почти 17 млрд куб.м голубого топлива.

При этом, уточнили в "Укртрансгаз", за 11-месячный период с газохранилищ отобрано 5 млрд куб.м, это на 26% меньше, чем в начале зимы в 2016 году.

Напомним, транзит газа по территории Украины в Европу в январе-октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 18,5% - до 77,4 млрд куб.м.

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает получить в этом году от транзита газа украинской газотранспортной системой около 3 млрд долларов.

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