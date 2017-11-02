Україна збільшила транзит газу на 18,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Транзит газу територією України в Європу у січні-жовтні цього року у порівнянні з аналогічним періодом збільшився на 18,5% - до 77,4 млрд куб. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
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"Укртрансгаз" протранзитував 77,4 млрд куб. м природного газу для потреб європейських споживачів, що на 18,5% перевищує аналогічний минулорічний показник", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, порівняно з 2016 роком у жовтні відбулось зменшення транзиту на 1,2 млрд куб. м.
"Але рекордна тенденція за період січень-жовтень збереглася: обсяг транзиту сягнув максимуму за останні 7 років", - додали у компанії.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.