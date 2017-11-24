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“Нафтогаз” очікує отримати цього року від транзиту газу близько 3 млрд доларів

“Нафтогаз” очікує отримати цього року від транзиту газу близько 3 млрд доларів

Київ • УНН

 • 16923 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” очікує отримати цього року від транзиту газу українською газотранспортною системою близько 3 млрд доларів. Про це сказав в ефірі телеканалу “Прямий” голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв, передає УНН.

“У цьому році я очікую рекордний обсяг і рекордну суму доходів (від транзиту газу — ред.) близько 3 млрд дол. США, що є також частково є наслідком цієї піар-роботи і тієї юридичної роботи, яку наша команда проводить як у Стокгольмі, так і Європейському Союзі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, А.Коболєв заявив, що до кінця 2020 року Україна може стати експортером газу.

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