“Нафтогаз” очікує отримати цього року від транзиту газу близько 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” очікує отримати цього року від транзиту газу українською газотранспортною системою близько 3 млрд доларів. Про це сказав в ефірі телеканалу “Прямий” голова правління “Нафтогазу” Андрій Коболєв, передає УНН.
“У цьому році я очікую рекордний обсяг і рекордну суму доходів (від транзиту газу — ред.) близько 3 млрд дол. США, що є також частково є наслідком цієї піар-роботи і тієї юридичної роботи, яку наша команда проводить як у Стокгольмі, так і Європейському Союзі”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, А.Коболєв заявив, що до кінця 2020 року Україна може стати експортером газу.