"Нафтогаз" ожидает получить в этом году от транзита газа около 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает получить в этом году от транзита газа по украинской газотранспортной системой около 3 млрд долларов. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев, передает УНН.
"В этом году я ожидаю рекордный объем и рекордную сумму доходов (от транзита газа - ред.) около 3 млрд долл. США, что также частично является следствием этой пиар-работы и той юридической работы, которую наша команда проводит как в Стокгольме, так и Европейском Союзе", - сказал он.
Как сообщал УНН, А.Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.