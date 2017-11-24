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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 68557 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 53563 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 62020 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 70780 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 114850 просмотра

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10 марта, 15:15 • 141754 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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"Нафтогаз" ожидает получить в этом году от транзита газа около 3 млрд долларов

"Нафтогаз" ожидает получить в этом году от транзита газа около 3 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 16920 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает получить в этом году от транзита газа по украинской газотранспортной системой около 3 млрд долларов. Об этом сказал в эфире телеканала "Прямой" председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев, передает УНН.

"В этом году я ожидаю рекордный объем и рекордную сумму доходов (от транзита газа - ред.) около 3 млрд долл. США, что также частично является следствием этой пиар-работы и той юридической работы, которую наша команда проводит как в Стокгольме, так и Европейском Союзе", - сказал он.

Как сообщал УНН, А.Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.

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