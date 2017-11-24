"Нафтогаз" ожидает получить в этом году от транзита газа около 3 млрд долларов

"В этом году я ожидаю рекордный объем и рекордную сумму доходов (от транзита газа - ред.) около 3 млрд долл. США, что также частично является следствием этой пиар-работы и той юридической работы, которую наша команда проводит как в Стокгольме, так и Европейском Союзе", - сказал он.

Как сообщал УНН, А.Коболев заявил, что до конца 2020 года Украина может стать экспортером газа.