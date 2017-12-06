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“Укртрансгаз” у січні-листопаді збільшив транзит російського газу до ЄС на 16%

“Укртрансгаз” у січні-листопаді збільшив транзит російського газу до ЄС на 16%

Київ • УНН

 • 13862 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” протягом січня-листопада 2017 року збільшив транзит російського газу до ЄС на 16% — до 85,5 млрд куб. м відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укртрансгазу”.

“Укртрансгаз” протранзитував 85,5 млрд куб.м природного газу для потреб європейських споживачів, що на 16% перевищує аналогічний минулорічний показник та є найбільшим значенням за 7 років. В листопаді обсяг транзиту газу перевищив загальнорічний показник 2016 року, що становить 82,2 млрд куб.м“, — повідомили у прес-службі.

Крім того, у товаристві поінформували, що з початку року в підземні газосховища закачано 9,1 млрд куб.м природного газу, що дало можливість Україні накопичити в ПСГ майже 17 млрд куб.м блакитного палива.

При цьому, уточнили в “Укртрансгазі”, за 11-місячний період з газосховищ відібрано 5 млрд куб.м, це на 26% менше, ніж до початку зими в 2016 році.

Нагадаємо, транзит газу територією України в Європу у січні-жовтні цього року порівняно з аналогічним періодом збільшився на 18,5% — до 77,4 млрд куб. м.

НАК “Нафтогаз України” очікує отримати цього року від транзиту газу українською газотранспортною системою близько 3 млрд доларів.

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