“Укртрансгаз” у січні-листопаді збільшив транзит російського газу до ЄС на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. ПАТ “Укртрансгаз” протягом січня-листопада 2017 року збільшив транзит російського газу до ЄС на 16% — до 85,5 млрд куб. м відповідно до аналогічного періоду минулого року, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби “Укртрансгазу”.
“Укртрансгаз” протранзитував 85,5 млрд куб.м природного газу для потреб європейських споживачів, що на 16% перевищує аналогічний минулорічний показник та є найбільшим значенням за 7 років. В листопаді обсяг транзиту газу перевищив загальнорічний показник 2016 року, що становить 82,2 млрд куб.м“, — повідомили у прес-службі.
Крім того, у товаристві поінформували, що з початку року в підземні газосховища закачано 9,1 млрд куб.м природного газу, що дало можливість Україні накопичити в ПСГ майже 17 млрд куб.м блакитного палива.
При цьому, уточнили в “Укртрансгазі”, за 11-місячний період з газосховищ відібрано 5 млрд куб.м, це на 26% менше, ніж до початку зими в 2016 році.
Нагадаємо, транзит газу територією України в Європу у січні-жовтні цього року порівняно з аналогічним періодом збільшився на 18,5% — до 77,4 млрд куб. м.
НАК “Нафтогаз України” очікує отримати цього року від транзиту газу українською газотранспортною системою близько 3 млрд доларів.