Предприятия сократили за неделю задолженность перед "Нафтогазом" на 2,2%

"По состоянию на 19 декабря 2017 суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК" Нафтогаз Украины "составляет около 31,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

В НАК уточнили, что долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 79% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 12%, долг прямых промышленных потребителей - около 9%.

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В частности, по информации ведомства, наибольшее просроченная задолженность за использованный природный газ по 2017 год в этой категории накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г.Киева - 2,574 млрд грн, Харьковской области - 1,253 млрд грн, Львовской - 650 млн грн, Запорожской - 523 млн грн, Донецкой - 456 млн грн и Днепропетровской 440 млн грн.

При этом, задолженность ОАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 152 млн грн (4,1%), а суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет 3,604 млрд грн.