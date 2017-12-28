Долг столицы за тепло составляет 3,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО “Киевэнерго” на 1 декабря увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПАО “Киевэнерго”.
Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” имеют население и ЖЭО столицы — 2,1 млрд грн и 744 млн грн соответственно.
Существенную задолженность за отопление и горячую воду накопил государственный бюджет. На 1 декабря 2017 задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 100,6 млн грн, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию — 604 млн грн.
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Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду в Шевченковском (391,9 млн грн) и Деснянском (342 млн грн) районах. Суммарная задолженность населения за отопление и горячую воду перед “Киевэнерго” на 1 декабря 2017 увеличилась на 570 млн грн и составила 2,1 млрд грн. Задолженность жителей столицы за отопление составляет 1,4 млрд грн, а долг за горячую воду — 709,3 млн грн.
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В пересчете на одного жителя района наибольшие долги перед компанией за отопление и горячую воду должны жители Печерского района — 3,1 тыс. грн. Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги Компании накопили потребители Подольского района — 6,3 млн грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского — 3,3 млн грн (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Оболонского — 2,5 грн ( ул. Калнышевского Петра, 7).
Ранее сообщалось, что долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО “Киевэнерго” на 1 декабря 2017 составляет 807 млн грн.