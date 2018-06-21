Киянам доведеться більше платити за воду

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 65157 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 131437 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 113338 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 149087 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 115131 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 124772 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 164448 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190520 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 303607 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167529 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.9 м/с
65 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 36592 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 34473 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 33574 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 37702 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 30550 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 30550 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 25021 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 149104 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 173317 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 303614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 38918 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 56399 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 60497 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 58349 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 72474 перегляди
Актуальне
Киянам доведеться більше платити за воду

Киянам доведеться більше платити за воду

Київ • УНН

 • 27877 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила підвищення тарифів для “Київводоканалу”. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні регулятора, передає УНН.

Зокрема, Комісія прийняла постанову “Про внесення змін до постанови НКРЕКП, від 16 червня 2016 року № 1141” щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік" в тому числі для ПрАТ “АК „Київводоканал“.

Згідно з документом, оптові тарифи складуть (без ПДВ):

  • 2,48 грн за 1 куб. м — на водопостачання (+14,29%);
  • 2,37 грн за 1 куб. м — на водовідведення (+11,79%).

Тарифи для всіх інших споживачів складуть (мешканців приватного сектору та колективних споживачів) (без ПДВ):

  • 6,91 грн за 1 куб. м — водопостачання (+9,34)%;
  • 6,24 грн за 1 куб. м — водовідведення (+13,45%).

Раніше УНН повідомляв, що „Київводоканал“ очікує на рішення НКРЕКП щодо затвердження підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, яке було схвалено ще 15 лютого.

Крім того, НКРЕКП прийняла постанову „Про внесення змін до постанови НКРЕКП, від 26 листопада 2015 року № 2868“ щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік” в тому числі для ПрАТ “АК “Київводоканал”.

Згідно з документом, тарифи для мешканців багатоповерхових будинків (з використанням внутрішньобудинкових систем) складуть (без ПДВ):

  • 7,32 грн за 1 куб. м — водопостачання;
  • 6,61 грн за 1 куб. м — водовідведення.

Середнє зростання тарифів складає 13,1% з централізованого постачання холодної води та 14,8% з водовідведення.

Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”.

Нагадаємо, тиждень тому НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05