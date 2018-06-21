Киянам доведеться більше платити за воду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила підвищення тарифів для “Київводоканалу”. Відповідні рішення були ухвалені на засіданні регулятора, передає УНН.
Зокрема, Комісія прийняла постанову “Про внесення змін до постанови НКРЕКП, від 16 червня 2016 року № 1141” щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік" в тому числі для ПрАТ “АК „Київводоканал“.
Згідно з документом, оптові тарифи складуть (без ПДВ):
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- 2,48 грн за 1 куб. м — на водопостачання (+14,29%);
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- 2,37 грн за 1 куб. м — на водовідведення (+11,79%).
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Тарифи для всіх інших споживачів складуть (мешканців приватного сектору та колективних споживачів) (без ПДВ):
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- 6,91 грн за 1 куб. м — водопостачання (+9,34)%;
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- 6,24 грн за 1 куб. м — водовідведення (+13,45%).
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Раніше УНН повідомляв, що „Київводоканал“ очікує на рішення НКРЕКП щодо затвердження підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, яке було схвалено ще 15 лютого.
Крім того, НКРЕКП прийняла постанову „Про внесення змін до постанови НКРЕКП, від 26 листопада 2015 року № 2868“ щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік” в тому числі для ПрАТ “АК “Київводоканал”.
Згідно з документом, тарифи для мешканців багатоповерхових будинків (з використанням внутрішньобудинкових систем) складуть (без ПДВ):
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- 7,32 грн за 1 куб. м — водопостачання;
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- 6,61 грн за 1 куб. м — водовідведення.
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Середнє зростання тарифів складає 13,1% з централізованого постачання холодної води та 14,8% з водовідведення.
Постанови наберуть чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті “Урядовий кур’єр”.
Нагадаємо, тиждень тому НКРЕКП оголосила нові тарифи на тепло і світло у Києві.