Киевлянам придется больше платить за воду

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила повышение тарифов для “Киевводоканала”. Соответствующие решения были приняты на заседании регулятора, передает УНН.

В частности, Комиссия приняла постановление “О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 16 июня 2016 № 1141 “По установлению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2018 год” в том числе для ЗАО “АК “Киевводоканал”.

Согласно документу, оптовые тарифы составят (без НДС):

  • 2,48 грн за 1 куб. м — на водоснабжение (+ 14,29%);
  • 2,37 грн за 1 куб. м — на водоотведение (+ 11,79%).

Тарифы для всех остальных потребителей составят (жителей частного сектора и коллективных потребителей) (без НДС):

  • 6,91 грн за 1 куб. м — водоснабжение (+9,34)%;
  • 6,24 грн за 1 куб. м — водоотвод (+ 13,45%).

Ранее УНН сообщал, что “Киевводоканал” ожидает решения НКРЕКП по утверждению повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, которое было одобрено еще 15 февраля.

Кроме того, НКРЭКУ приняла постановление “О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 26 ноября 2015 № 2868 “По установлению тарифов на централизованное снабжение холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2018 год” в том числе для ЗАО “АК “Киевводоканал”.

Согласно документу, тарифы для жителей многоэтажных домов (с использованием внутридомовых систем) составят (без НДС):

  • 7,32 грн за 1 куб. м — водоснабжение;
  • 6,61 грн за 1 куб. м — водоотведение.

Средний рост тарифов составляет 13,1% по централизованному снабжению холодной воды и 14,8% по водоотведению.

Постановления вступят в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования в официальном печатном издании — газете “Урядовый курьер”.

Напомним, неделю назад НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве.

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