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Ціни на газ та тарифи на комуналку цього року зростуть на 25% - НБУ

Ціни на газ та тарифи на комуналку цього року зростуть на 25% - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. У Національному банку прогнозують, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде на рівні 25%. Це призведе до збільшення інфляції на 0,9 в.п. Про це на брифінгу повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає УНН.

“Ми очікуємо, що зростання цін на газ та комунальні послуги цього року буде приблизно на рівні 25%. Вплив цього підвищення на інфляцію: +0,9 в.п. На наступний рік ми закладаємо зростання цін на газ та комунальні послуги — 15%”, — сказав Сологуб.

Як додав він, якщо подивитись на світові ціни і порівняти з цінами в Україні, то різниця зараз складає близько 40%.

“У нас є таке припущення, що цей диференціал буде подоланий за 2 роки”, — уточнив заступник голови НБУ.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року ціна на природний газ для побутових споживачів виросла на 66 грн/тис. куб. м або 1,3 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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