Тарифи на водопостачання у вересні зросли майже на 13%
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Україні вартість тарифів на водопостачання у вересні зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними відомства, за місяць (вересень до серпня 2018 року) ціни на водопостачання зросли на 0,2%, а з початку року – на 2,9%. А ось у річному вимірі (вересень до вересня минулого року) – на 12,7%.
Крім того, у вересні (порівняно до попереднього місяця) тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій залишилися на тому ж місці. Проте відповідно до вересня минулого року ціна на ці послуги зросла на 22,2%, а з початку року – на 20%.
Також зросли тарифи на гаряче водопостачання та опалення за місяць на 0,1%, за рік – на 3,6%, а з початку року – на 0,4%.
Водночас ціна на газ та електроенергію у вересні цього року до вересня минулого року залишилася на тому ж рівні.
Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання на 1,1%, каналізацію – на 0,9%.
Дані наведені з урахуванням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Як повідомляв УНН, Мінекономрозвитку оновило прогноз щодо того, як подорожчає комуналка у наступні роки.