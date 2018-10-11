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Тарифы на водоснабжение в сентябре выросли почти на 13%

Тарифы на водоснабжение в сентябре выросли почти на 13%

Киев  •  УНН

 • 11971 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Украине стоимость тарифов на водоснабжение в сентябре выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

По данным ведомства, за месяц (сентябрь к августу 2018 года) цены на водоснабжение выросли на 0,2%, а с начала года - на 2,9%. А вот в годовом измерении (сентябрь к сентябрю прошлого года) - на 12,7%.

Кроме того, в сентябре (по сравнению к предыдущему месяцу) тарифы на содержание домов и придомовых территорий остались на том же месте. Однако в соответствии с сентябрем прошлого года цена на эти услуги возросла на 22,2%, а с начала года - на 20%.

Также выросли тарифы на горячее водоснабжение и отопление за месяц на 0,1%, за год - на 3,6%, а с начала года - на 0,4%.
В то же время цена на газ и электроэнергию в сентябре этого года к сентябрю прошлого года осталась на том же уровне.

Рост цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,1%, канализацию - на 0,9%.

Данные приведены с учетом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНН, Минэкономразвития обновило прогноз относительно того, как подорожает коммуналка в последующие годы.

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