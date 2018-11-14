Киевлянам повысили тарифы на холодную воду

"Уважаемые потребители! С 14 октября 2018 года, в соответствии с Постановлением НКРЭКУ № 1169, для "Киевводоканала" установлены новые тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и отводу холодной и горячей воды", - говорится в сообщении.

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- Централизованное снабжение холодной воды - 10,092 грн с НДС за 1 куб.м.;

- Централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб.м.

Таким образом, при начислении за все три услуги (поставка холодной воды и отвода холодной и горячей воды) учтены 2 тарифа.

С 01.10.18 - 13.10.18:

- Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 16,716 грн / 1 куб. м.

- Централизованный водоотвод - 7,936 грн / 1 куб. м.

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14.10.18 - 31.10.18:

- Централизованное снабжение и отвод холодной воды (общий) - 19,596 / 1 куб. м.

- Централизованное водоотведение - 9,504 / 1 куб. м.

Напомним, 23 июня тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) составил 16,716 грн (в т. Ч. НДС 2,786 грн).

Чтобы избежать путаницы в расчетах по 2-м тарифам, в платежке будет указана расчетная стоимость услуг за октябрь 2018 года - то есть среднее арифметическое тарифа, который действовал до 13.10.18 и тарифа, который начисляется с 14.10.18.

Следовательно, цена составляет:

- Централизованное снабжение и отвод холодной воды в октябре - 18,377 грн / 1 куб. м.

- Централизованное снабжение холодной воды в октябре - 9,543 грн / 1 куб. м.

- Централизованный отвод горячей воды в октябре - 8,845 грн / 1 куб. м.

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Перерасчет будет произведен автоматически биллинговой системой. Информация о тарифах будет размещена в сообщении на оплату услуг. Для расчетов начиная с ноября 2018 применять тарифы, утвержденные постановлениями НКРЕКП.

Напомним, тарифы на водоснабжение в сентябре выросли почти на 13%. 24 сентября киевлян предупредили о росте тарифов на воду более чем на 17%. 4 сентября НКРЭКУ изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов по всей стране. В среднем тарифы возрастут более чем на 12% (без НДС).

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м., что скажется на 16% -ном росте коммунальных тарифов нынешней зимы.

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Отметим, что первое повышение тарифов на тепловую энергию на 40% произошло с 1 июля 2014 года. Тогда стоимость 1 Гкал поднялась с 248,65 грн / Гкал до 295,17 грн/Гкал. Следующее повышение до 537,2 грн/Гкал состоялось в 2015 году. В три раза тарифы повысились в июле 2016 года - до 1414,45 грн/Гкал.

В целом в Украине с 2014 по 2017 год стоимость теплоснабжения для бытовых потребителей выросла почти в четыре раза- с 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал, снизившись в 2018 году до 1355,83 грн/Гкал.

Примечательно, что с августа 2010 года по 2014 год коммунальные тарифы в Украине не повышались.