Киянам у листопаді прийдуть платіжки із помилкою

“Через некоректну роботу програмного забезпечення „Житлові субсидії“ та у зв’язку із внесеними змінами у порядок призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни у листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії”, — повідомили про технічний збій у роботі автоматичної системи.

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При цьому у КМДА запевняють: споживачам не варто перейматися. Після усунення вказаного недоліку у квитанціях субсидіантів буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці: жовтень та листопад. Таким чином буде здійснено перерахунок з урахуванням суми субсидії.

“Так, до прикладу, якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад — 350 грн, то у наступній платіжці (за листопад) субсидія буде складати 350 грн + 300 грн = 650 грн. Якщо із тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень у повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії”, — прокоментував директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов.

За його словами, субсидіантам, які користувалися субсидією у неопалювальний (літній) період, перерахунок на опалювальний період буде проведений автоматично, без повторного звернення. А ті сім’ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, матимуть змогу оформити її аж до кінця грудня. У цьому разі субсидія все одно буде призначена від початку опалювального сезону.

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Зміни у нарахуванні субсидій введено в дію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 № 841 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Раніше в ексклюзивному коментарі УНН експерт з питань житлово-комунального господарства Сергій Дяченко повідомив, що підвищення ціни на природний газ для населення на 23,5% призведе до зростання вартості опалення для населення приблизно на 18-20%.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м. Це сталося одночасно з повідомленням про досягнення угоди з МВФ щодо подальшої співпраці.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України — для отримання наступного валютного траншу — підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% — до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

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Тим часом у “Нафтогазі” ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року, і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена “Нафтогазом” у межах 11 199 — 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Тариф на послуги ЖКГ на основі підвищеної ціни на газ у Києві затвердять не раніше грудня.