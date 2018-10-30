Киевлянам в ноябре придут платежки с ошибкой

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии. Об этом сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, передает со ссылкой на пресс-службу городской администрации УНН.

“Из-за некорректной работы программного обеспечения „Жилищные субсидии“ и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не появится размера назначенной субсидии”, — сообщили о техническом сбое в работе автоматической системы.

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При этом в КГГА уверяют: потребителям не стоит беспокоиться. После устранения указанного недостатка в квитанциях субсидиантов будет отражена сумма назначенной субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь. Таким образом будет осуществлен перерасчет с учетом суммы субсидии.

“Так, к примеру, если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь — 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, из-за чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии”, - прокомментировал директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.

По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотапливаемый (летний) период, перерасчет на отопительный период будет произведен автоматически, без повторного обращения. А те семьи, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, смогут оформить ее до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона.

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Изменения в начислении субсидий введены в действие в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2018 года № 841 “О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”.

Ранее в эксклюзивном комментарии УНН эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Дяченко сообщил, что повышение цены на природный газ для населения на 23,5% приведет к увеличению стоимости отопления для населения примерно на 18-20%.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с сообщением о достижении соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины — для получения следующего валютного транша — повысить цену на газ для населения на целых 60-70% — до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

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Между тем в “Нафтогазе” еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году, и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности была установлена “Нафтогазом” в пределах 11 199 — 12 155 грн / тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно — до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет “годом выборов”. На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень — парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Тариф на услуги ЖКХ на основе повышенной цены на газ в Киеве утвердят не раньше декабря.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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