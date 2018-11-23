Киян попередили про аварійне відключення води
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вісім вулиць столиці залишаться без холодної води упродовж доби через ремонтні роботи. Про це повідомила прес-служба ПрАТ “АК “Київводоканал” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Диспетчерська служба Київводоканалу 1581 інформує. Станом на 10:00, п'ятниці, 23 листопада, аварійні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською”, — йдеться у повідомленні.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
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- пр-т. Перемоги, 23А;
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- вул. Велика Васильківська, 134;
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- вул. Данила Щербаківського, 57;
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- вул. Шепетівська (приватні будинки);
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- вул. Шевченка, 149 — 193;
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- вул. Володимира Покотила, 1, 3;
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- пр-т. Леся Курбаса, 5Б;
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- вул. Борщагівська, 126.
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Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Нагадаємо, киянам у листопаді прийдуть платіжки із помилкою. Також слід зазначити, що жителям столиці підвищили тарифи на холодну воду.