Китайская ракета развалилась на низкой околоземной орбите, более 700 обломков "бомбардируют" спутники

Верхняя ступень китайской ракеты-носителя Long March 6A взорвалась вскоре после высвобождения полезного груза, образовав огромное поле мусора, которое состоит по меньшей мере из 700 фрагментов.

Пишет УНН со ссылкой на Spiegel и Reuters.

Детали

Верхняя ступень китайской ракеты развалилась в космосе, - под угрозой более 1000 других спутников.

Согласно официальной информации, 18 интернет-спутников, которые должны стать конкурентом Starlink американской компании Space X, были выведены на орбиту в понедельник. Запуск проводила китайская государственная компания Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST).

Впрочем, вскоре после вывода полезной нагрузки, произошел взрыв и образовалось поле обломков.

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По оценкам американских компаний, занимающихся мониторингом космического пространства, содержит по меньшей мере 700 фрагментов.

Более того, - более 1000 спутников и других объектов в районе околоземной орбиты с интенсивным трафиком рискуют столкнуться с этим хаосом.

SSST еще не обнародовал официальной реакции. Американская компания мониторинга космического пространства LeoLabs заявила, что количество фрагментов мусора, вероятно, превысит 900.

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