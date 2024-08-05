Киев • УНН
SpaceX осуществила запуск Falcon 9 с грузовой миссией NG-21 к МКС. Это 10-й полет первой ступени ракеты, которая ранее использовалась для запусков Starlink и других миссий.
SpaceX запустила частный грузовой корабль на Международную космическую станцию (МКС). Это 10-ый полет ракеты первой ступени, которую также запускает Starlink.
Пишет УНН со ссылкой на Space X.
В воскресенье, 4 августа в 11:02 утра по восточному времени, Falcon 9 запустил 21-ю миссию Northrop Grumman Commercial Resupply Services (NG-21) к Международной космической станции с космического комплекса 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
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Это был десятый полет ракеты-носителя первой ступени, поддерживающей эту миссию, которая ранее запускала Ax-2, Euclid, Ax-3, CRS-30, SES ASTRA 1P и четыре миссии Starlink.
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