Китай заявил об обнаружении глубоководных шпионских устройств

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что обнаружило шпионские устройства как на поверхности океана, так и в морских глубинах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что устройства, которые были спрятаны на дне океана, присылали обратно информацию, которая могла «заранее создавать поле для боя». Среди них - подводные «маяки» которые могут направлять иностранные подводные лодки.

Некоторые действуют как «секретные агенты», дрейфуя и плавая вместе с волнами, в режиме реального времени мониторя ситуацию в наших территориальных водах. Некоторые функционируют как подводные «маяки», указывая направление для иностранных подводных лодок, нарушивших наши воды,

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По словам аналитиков, гонка вооружений подводных лодок усиливается между Китаем, Соединенными Штатами и их союзниками. Поскольку Пекин намерен получить новое поколение атомных подводных лодок, которые будут введены в строй до конца десятилетия.

Столкнувшись с серьезной и сложной тайной борьбой за безопасность на глубинах моря и реальной угрозой со стороны иностранного шпионажа и разведывательных агентств... (министерство) будет твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая и способствовать строительству сильной морской нации,