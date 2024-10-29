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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай заявил об обнаружении глубоководных шпионских устройств

Китай заявил об обнаружении глубоководных шпионских устройств

Киев  •  УНН

04:55 • 9552 просмотра

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Министерство госбезопасности Китая заявило об обнаружении шпионских устройств на поверхности и дне океана. Устройства способны передавать данные и направлять иностранные подводные лодки в территориальных водах КНР.

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что обнаружило шпионские устройства как на поверхности океана, так и в морских глубинах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что устройства, которые были спрятаны на дне океана, присылали обратно информацию, которая могла «заранее создавать поле для боя». Среди них - подводные «маяки» которые могут направлять иностранные подводные лодки.

Некоторые действуют как «секретные агенты», дрейфуя и плавая вместе с волнами, в режиме реального времени мониторя ситуацию в наших территориальных водах. Некоторые функционируют как подводные «маяки», указывая направление для иностранных подводных лодок, нарушивших наши воды,

- заявили в министерстве.

Детали

По словам аналитиков, гонка вооружений подводных лодок усиливается между Китаем, Соединенными Штатами и их союзниками. Поскольку Пекин намерен получить новое поколение атомных подводных лодок, которые будут введены в строй до конца десятилетия.

Столкнувшись с серьезной и сложной тайной борьбой за безопасность на глубинах моря и реальной угрозой со стороны иностранного шпионажа и разведывательных агентств... (министерство) будет твердо защищать суверенитет, безопасность и интересы развития Китая и способствовать строительству сильной морской нации,

- добавили в сообщении.

Китай возмущен санкциями США против их компаний, которые поставляли БПЛА россии24 октября 2024, 13:32 • 17467 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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reutersReuters
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