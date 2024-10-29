Китай заявив про виявлення глибоководних шпигунських пристроїв
Київ • УНН
Міністерство держбезпеки Китаю заявило про виявлення шпигунських пристроїв на поверхні та дні океану. Пристрої здатні передавати дані та спрямовувати іноземні підводні човни у територіальних водах КНР.
Міністерство державної безпеки Китаю заявило, що виявило шпигунські пристрої як на поверхні океану, так і в морських глибинах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що пристрої, які були заховані на дні океану, надсилали назад інформацію, яка могла "заздалегідь створювати поле для бою". Серед них - підводні "маяки" які можуть спрямовувати іноземні підводні човни.
Деякі діють як "секретні агенти", дрейфуючи і плаваючи разом із хвилями, у режимі реального часу моніторячи ситуацію в наших територіальних водах. Деякі функціонують як підводні "маяки", вказуючи напрямок для іноземних підводних човнів, які порушили наші води,
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За словами аналітиків, гонка озброєнь підводних човнів посилюється між Китаєм, Сполученими Штатами та їхніми союзниками. Оскільки Пекін має намір отримати нове покоління атомних підводних човнів, які будуть введені в дію до кінця десятиліття.
Зіткнувшись із серйозною та складною таємною боротьбою за безпеку на глибинах моря і реальною загрозою з боку іноземного шпигунства та розвідувальних агентств... (міністерство) твердо захищатиме суверенітет, безпеку та інтереси розвитку Китаю і сприятиме будівництву сильної морської нації,
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