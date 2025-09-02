Китай вводит безвизовый режим для россиян: новые правила путешествий

С 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан россии с биометрическими загранпаспортами. Путешествовать по стране без визы можно будет до 30 дней. Экспериментальная программа будет действовать в течение года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине объявил о старте безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года. Отныне владельцы обычных загранпаспортов смогут посещать Китай и находиться на его территории до 30 суток без необходимости получения визы.

По словам дипломата, речь идет о так называемой "пробной безвизовой политике", которая продлится год - до 14 сентября 2026 года. После этого китайские власти примут решение о дальнейшем продлении или коррекции правил.

Сейчас безвиз в Китай действует только для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также в рамках групповых туристических поездок, организованных по двустороннему соглашению. Для большинства российских путешественников до сих пор было обязательным получение визы.

Анонс совпал с визитом российского диктатора владимира путина в Китай, который начался 31 августа. 2 сентября в Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Наблюдатели не исключают, что новый безвизовый режим стал одним из жестов политической поддержки москвы со стороны Пекина на фоне углубления двустороннего партнерства.

Напомним

Встреча лидеров Китая и россии в Пекине подтвердила тесные связи. Двусторонняя торговля достигла нового рекорда в $245 миллиардов в 2024 году.

Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что кризис в Украине вызван "спровоцированным Западом госпереворотом". Он также выразил надежду на мир в Украине после встречи с Дональдом Трампом.