Китай вводит безвизовый режим для россиян: новые правила путешествий

Эксклюзив
08:46 • 472 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 2192 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - Генштаб
Эксклюзив
07:02 • 7960 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 16821 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
05:30 • 13657 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 32299 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 43335 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 59170 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48823 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192180 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 460 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 8658 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель Президента
Эксклюзив
06:00 • 16770 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 59133 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 86117 просмотра
Китай вводит безвизовый режим для россиян: новые правила путешествий

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан россии с биометрическими загранпаспортами с 15 сентября 2025 года. россияне смогут находиться в стране до 30 дней без визы, программа будет действовать год.

Китай вводит безвизовый режим для россиян: новые правила путешествий

С 15 сентября Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан россии с биометрическими загранпаспортами. Путешествовать по стране без визы можно будет до 30 дней. Экспериментальная программа будет действовать в течение года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге в Пекине объявил о старте безвизового режима для россиян с 15 сентября 2025 года. Отныне владельцы обычных загранпаспортов смогут посещать Китай и находиться на его территории до 30 суток без необходимости получения визы.

По словам дипломата, речь идет о так называемой "пробной безвизовой политике", которая продлится год - до 14 сентября 2026 года. После этого китайские власти примут решение о дальнейшем продлении или коррекции правил.

Сейчас безвиз в Китай действует только для владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также в рамках групповых туристических поездок, организованных по двустороннему соглашению. Для большинства российских путешественников до сих пор было обязательным получение визы.

Анонс совпал с визитом российского диктатора владимира путина в Китай, который начался 31 августа. 2 сентября в Пекине состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Наблюдатели не исключают, что новый безвизовый режим стал одним из жестов политической поддержки москвы со стороны Пекина на фоне углубления двустороннего партнерства.

Напомним

Встреча лидеров Китая и россии в Пекине подтвердила тесные связи. Двусторонняя торговля достигла нового рекорда в $245 миллиардов в 2024 году.

Владимир Путин на саммите ШОС заявил, что кризис в Украине вызван "спровоцированным Западом госпереворотом". Он также выразил надежду на мир в Украине после встречи с Дональдом Трампом.

Степан Гафтко

