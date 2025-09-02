$41.370.05
Китай вводить безвізовий режим для росіян: нові правила подорожей

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Китай запроваджує пробний безвізовий режим для громадян росії з біометричними закордонними паспортами з 15 вересня 2025 року. росіяни зможуть перебувати в країні до 30 днів без візи, програма діятиме рік.

Китай вводить безвізовий режим для росіян: нові правила подорожей

З 15 вересня Китай запроваджує пробний безвізовий режим для громадян росії з біометричними закордонними паспортами. Подорожувати країною без візи можна буде до 30 днів. Експериментальна програма діятиме протягом року. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь на брифінгу в Пекіні оголосив про старт безвізового режиму для росіян із 15 вересня 2025 року. Відтепер власники звичайних закордонних паспортів зможуть відвідувати Китай і перебувати на його території до 30 діб без необхідності отримання візи.

За словами дипломата, йдеться про так звану "пробну безвізову політику", яка триватиме рік - до 14 вересня 2026 року. Після цього китайська влада ухвалить рішення про подальше продовження або корекцію правил.

Наразі безвіз до Китаю діє лише для власників дипломатичних і службових паспортів, а також у рамках групових туристичних поїздок, організованих за двосторонньою угодою. Для більшості російських мандрівників досі було обов’язковим отримання візи.

Анонс збігся з візитом російського диктатора володимира путіна до Китаю, який розпочався 31 серпня. 2 вересня у Пекіні відбулися його переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Спостерігачі не виключають, що новий безвізовий режим став одним із жестів політичної підтримки москви з боку Пекіна на тлі поглиблення двостороннього партнерства.

Нагадаємо

Зустріч лідерів Китаю та росії в Пекіні підтвердила тісні зв'язки. Двостороння торгівля досягла нового рекорду в $245 мільярдів у 2024 році.

володимир путін на саміті ШОС заявив, що криза в Україні спричинена "спровокованим Заходом держпереворотом". Він також висловив надію на мир в Україні після зустрічі з Дональдом Трампом.

Степан Гафтко

