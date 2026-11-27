Китай пригрозил США ответными мерами на новые пошлины — чем рискует торговое перемирие между Пекином и Вашингтоном
Киев • УНН
Пекин пообещал защищать свои интересы в ответ на новые пошлины США. Для Китая предлагают тариф в размере 20%, который могут повысить до 40%.
Китай пригрозил принять меры в ответ на предложенные администрацией Дональда Трампа новые торговые пошлины, которые могут достигать 40%. Об этом заявил официальный представитель Министерства торговли КНР Хэ Ядун, пишет УНН.
Детали
Представитель китайского ведомства призвал Вашингтон исправить свои «ошибочные действия» и вернуться к урегулированию торговых споров путем диалога и консультаций.
Китай оставляет за собой право принять необходимые меры и решительно будет защищать свои законные права и интересы
Какие пошлины готовит администрация Трампа
25 ноября администрация США предложила ввести новые пошлины в отношении 14 торговых партнеров. В Вашингтоне объяснили такое решение результатами расследования, которое выявило признаки недобросовестной торговой практики и избыточных производственных мощностей.
США готовят новые пошлины для Китая, ЕС и более чем десятка стран - СМИ25.11.26, 10:03 • 4880 просмотров
Для Китая предлагают установить пошлину в размере 20%. Однако американская администрация допускает ее повышение до 40%, если Пекин не будет соблюдать условия действующего торгового перемирия.
Новые меры позволят администрации Трампа восстановить ряд пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными и отменил в феврале.
До вступления в силу новые тарифы должны пройти процедуру общественного обсуждения. Слушания запланированы на начало 2027 года, поэтому страны, которых коснутся ограничения, еще смогут представить свои возражения.
Администрация Трампа объявила о новых пошлинах США - каких стран коснётся25.11.26, 16:12 • 4324 просмотра