Китай пригрозил принять меры в ответ на предложенные администрацией Дональда Трампа новые торговые пошлины, которые могут достигать 40%. Об этом заявил официальный представитель Министерства торговли КНР Хэ Ядун, пишет УНН.

Детали

Представитель китайского ведомства призвал Вашингтон исправить свои «ошибочные действия» и вернуться к урегулированию торговых споров путем диалога и консультаций.

Китай оставляет за собой право принять необходимые меры и решительно будет защищать свои законные права и интересы — подчеркнул Хэ Ядун.

Какие пошлины готовит администрация Трампа

25 ноября администрация США предложила ввести новые пошлины в отношении 14 торговых партнеров. В Вашингтоне объяснили такое решение результатами расследования, которое выявило признаки недобросовестной торговой практики и избыточных производственных мощностей.

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Для Китая предлагают установить пошлину в размере 20%. Однако американская администрация допускает ее повышение до 40%, если Пекин не будет соблюдать условия действующего торгового перемирия.

Новые меры позволят администрации Трампа восстановить ряд пошлин, которые Верховный суд США признал незаконными и отменил в феврале.

До вступления в силу новые тарифы должны пройти процедуру общественного обсуждения. Слушания запланированы на начало 2027 года, поэтому страны, которых коснутся ограничения, еще смогут представить свои возражения.

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