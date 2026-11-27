Китай пригрозив вжити заходів у відповідь на запропоновані адміністрацією Дональда Трампа нові торговельні мита, які можуть сягнути 40%. Про це заявив офіційний представник Міністерства торгівлі КНР Хе Ядун, пише УНН.

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Представник китайського відомства закликав Вашингтон виправити свої "помилкові дії" та повернутися до врегулювання торговельних суперечок шляхом діалогу й консультацій.

Китай залишає за собою право вжити необхідних заходів і рішуче захищатиме свої законні права та інтереси – наголосив Хе Ядун.

Які мита готує адміністрація Трампа

25 листопада адміністрація США запропонувала запровадити нові мита щодо 14 торговельних партнерів. У Вашингтоні пояснили таке рішення результатами розслідування, яке виявило ознаки недобросовісної торговельної практики та надлишкових виробничих потужностей.

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Для Китаю пропонують встановити мито у розмірі 20%. Однак американська адміністрація допускає його підвищення до 40%, якщо Пекін не дотримуватиметься умов чинного торговельного перемир'я.

Нові заходи дозволять адміністрації Трампа відновити низку мит, які Верховний суд США визнав незаконними та скасував у лютому.

Перед набуттям чинності нові тарифи мають пройти процедуру громадського обговорення. Слухання заплановані на початок 2027 року, тож країни, яких торкнуться обмеження, ще матимуть можливість представити свої заперечення.

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