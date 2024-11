Китай отменяет налоговые льготы на экспорт металлов: что это меняет на рынке

Отмена Китаем налоговых льгот на экспорт заставила алюминиевую промышленность столкнуться с оценкой влияния на потоки поставок, при этом китайские компании испытали резкое падение акций, тогда как их международные конкуренты показали рост, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пекин представил капитальный пересмотр своего режима экспортных скидок поздно вечером в пятницу, объявив о планах отменить 13% налоговую скидку на зарубежные продажи алюминия, меди, а также сократить льготы для аккумуляторов и солнечных панелей.

Aluminum Corp. of China Ltd. и China Hongqiao Group Ltd., два крупнейших алюминиевых завода страны, показали падение на 5% в Шанхае и Гонконге, прежде чем потери уменьшились, в то время как Yunnan Aluminum Co. достигла предела падения за день в 10% в Шэньчжэне. Алюминий упал на Лондонской бирже металлов, потеряв 5,3% роста, отмеченного в пятницу.

Этот шаг Пекина, который некоторые аналитики рассматривают как попытку уменьшить избыток промышленных мощностей Китая, оказал наибольшее влияние на алюминий среди пострадавших товаров из-за важности китайского экспорта как для производителей страны, так и для мировых покупателей. Налоговые изменения вступают в силу с 1 декабря.

Налоговая корректировка предшествует возвращению избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом с обещанием повысить тарифы для защиты американской промышленности. Она также была представлена в то время, когда глава КНР Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом в Перу, подчеркнув стремление Китая к сотрудничеству между двумя ведущими экономиками мира.

«Это может быть стратегическим ходом силы, демонстрирующим решающую роль Китая на мировых рынках и его способность влиять на цены и спрос, - написали в электронном письме стратеги по сырьевым товарам ING Ева Манти и Уоррен Паттерсон. - В ближайшей перспективе отмена скидок сделает китайский алюминий дороже на международном рынке и может привести к сокращению объемов экспорта».

Алюминий на LME упал на 1,6% до 2608,50 долларов за тонну по состоянию на 10:03 по местному времени.

Реакция рынка меди пока была менее выраженной, поскольку медная продукция Китая не так важна для остального мира, как поставки алюминия. Однако в этом году наблюдался всплеск зарубежных продаж медной продукции.

Zhejiang Hailiang Co., крупный производитель медных труб и прутьев, заявил, что влияние будет ограниченным, и компания отреагирует ускорением зарубежных инвестиций в такие страны, как Вьетнам, Германия, США и Марокко.

Для производителей солнечной энергии долгосрочное влияние сокращения скидок, вероятно, будет незначительным. Китай доминирует в мировом производстве, поэтому экспортеры должны иметь возможность переложить расходы на зарубежных покупателей. Этот рост будет более чем компенсирован 30% падением цен на панели за последний год, пишет издание.