Китай объявил о новых шагах "доброй воли" в отношении Тайваня после встречи Си Цзиньпина с оппозицией
Киев • УНН
Пекин будет способствовать экспорту товаров из Тайваня и возобновлению поездок. Официальный Тайбэй настаивает на переговорах только с государственного разрешения и без уступок.
Китай заявил о введении ряда мер в отношении Тайваня, направленных на демонстрацию "доброй воли" после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с лидером тайваньской оппозиции Чэнь Ли Вэнем. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", пишет УНН.
Детали
Среди объявленных шагов – содействие экспорту тайваньской сельскохозяйственной и рыбной продукции, поощрение инвестиций в материковый Китай, а также частичное возобновление поездок между сторонами. В Пекине заявили, что эти меры должны способствовать "мирному развитию" отношений через Тайваньский пролив.
Визит Чэнь Ли Вэня стал первым подобным контактом на таком уровне за почти десять лет. Китай также заявил о намерении рассмотреть создание "регулярного механизма коммуникации" между партией Гоминьдан и Коммунистической партией Китая.
В то же время правительство Тайваня подчеркнуло, что любые политические переговоры возможны только с официального разрешения. Президент Лай Цзин-дэ заявил, что Тайвань открыт к диалогу, но не за счет демократии и национальных интересов. Пекин, со своей стороны, продолжает избегать контактов с действующей властью острова.
