$43.830.0150.880.21
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
0.9м/с
42%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Израиль
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар11:52 • 30418 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 41290 просмотра
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчезPhoto23 марта, 18:36 • 39247 просмотра
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки ЧокоPhoto23 марта, 14:50 • 36286 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 85536 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ЧатГПТ
Отопление

Китай составляет карту океанического дна, готовясь к подводной войне – Reuters

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Пекин собирает данные о рельефе дна и солености воды в трех океанах. Эти исследования помогут подводным лодкам избегать обнаружения сонарами США.

Китай составляет карту океанического дна, готовясь к подводной войне – Reuters

Китай реализует масштабную программу исследования и картографирования океанского дна, что может иметь не только научную, но и военную цель. Собранные данные способны существенно повлиять на будущие подводные конфликты, в частности противостояние с США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет об исследованиях в Тихом, Индийском и даже Арктическом океанах. В частности, научное судно Dong Fang Hong 3 работало вблизи Тайваня, американской базы на Гуаме и в районе стратегических морских путей.

Формально такие миссии объясняют научными целями – изучением климата или состава морского дна. В то же время эксперты отмечают: эти данные имеют ключевое значение для военных.

Картографирование океанского дна позволяет подводным лодкам лучше ориентироваться, избегать обнаружения и эффективнее выявлять противника.

Любой подводник уделяет огромное внимание пониманию среды, в которой он действует

- отметил эксперт Питер Скотт.

Температура воды, соленость и рельеф дна непосредственно влияют на распространение звуковых волн, от которых зависит работа сонаров.

Отдельным элементом программы является создание сети подводных сенсоров – так называемого "прозрачного океана". Она позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в водной среде и движение объектов.

Система уже разворачивается в Южно-Китайском море, а также распространяется на другие регионы.

В материале отмечается, что такие действия постепенно уменьшают преимущество США в подводной сфере, которое они имели десятилетиями.

Масштаб морских исследований Китая поражает

- подчеркнул исследователь Райан Мартинсон.

Китай активно сочетает гражданские научные разработки с военными целями — подход, известный как "гражданско-военная интеграция".

Эксперты считают, что Китай готовится к возможным операциям далеко от своих берегов и стремится прорвать так называемую "первую островную цепь" – стратегический барьер в Тихом океане.

Андрей Тимощенков

Новости Мира
Reuters
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты