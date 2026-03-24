Китай составляет карту океанического дна, готовясь к подводной войне – Reuters

Китай реализует масштабную программу исследования и картографирования океанского дна, что может иметь не только научную, но и военную цель. Собранные данные способны существенно повлиять на будущие подводные конфликты, в частности противостояние с США. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Речь идет об исследованиях в Тихом, Индийском и даже Арктическом океанах. В частности, научное судно Dong Fang Hong 3 работало вблизи Тайваня, американской базы на Гуаме и в районе стратегических морских путей.

Формально такие миссии объясняют научными целями – изучением климата или состава морского дна. В то же время эксперты отмечают: эти данные имеют ключевое значение для военных.

Картографирование океанского дна позволяет подводным лодкам лучше ориентироваться, избегать обнаружения и эффективнее выявлять противника.

Любой подводник уделяет огромное внимание пониманию среды, в которой он действует - отметил эксперт Питер Скотт.

Температура воды, соленость и рельеф дна непосредственно влияют на распространение звуковых волн, от которых зависит работа сонаров.

Отдельным элементом программы является создание сети подводных сенсоров – так называемого "прозрачного океана". Она позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в водной среде и движение объектов.

Система уже разворачивается в Южно-Китайском море, а также распространяется на другие регионы.

В материале отмечается, что такие действия постепенно уменьшают преимущество США в подводной сфере, которое они имели десятилетиями.

Масштаб морских исследований Китая поражает - подчеркнул исследователь Райан Мартинсон.

Китай активно сочетает гражданские научные разработки с военными целями — подход, известный как "гражданско-военная интеграция".

Эксперты считают, что Китай готовится к возможным операциям далеко от своих берегов и стремится прорвать так называемую "первую островную цепь" – стратегический барьер в Тихом океане.

