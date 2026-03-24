Китай складає карту океанічного дна, готуючись до підводної війни - Reuters

Київ • УНН

 • 3000 перегляди

Пекін збирає дані про рельєф дна та солоність води в трьох океанах. Ці дослідження допоможуть підводним човнам уникати виявлення сонарами США.

Китай складає карту океанічного дна, готуючись до підводної війни - Reuters

Китай реалізує масштабну програму дослідження та картографування океанського дна, що може мати не лише наукову, а й військову мету. Зібрані дані здатні суттєво вплинути на майбутні підводні конфлікти, зокрема протистояння зі США. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Йдеться про дослідження в Тихому, Індійському та навіть Арктичному океанах. Зокрема, наукове судно Dong Fang Hong 3 працювало поблизу Тайваню, американської бази на Гуамі та в районі стратегічних морських шляхів.

Формально такі місії пояснюють науковими цілями – вивченням клімату чи складу морського дна. Водночас експерти наголошують: ці дані мають ключове значення для військових.

Картографування океанського дна дозволяє підводним човнам краще орієнтуватися, уникати виявлення та ефективніше виявляти противника.

Будь-який підводник приділяє величезну увагу розумінню середовища, в якому він діє

- зазначив експерт Пітер Скотт.

Температура води, солоність і рельєф дна безпосередньо впливають на поширення звукових хвиль, від яких залежить робота сонарів.

Окремим елементом програми є створення мережі підводних сенсорів – так званого "прозорого океану". Вона дозволяє в режимі реального часу відстежувати зміни у водному середовищі та рух об’єктів.

Система вже розгортається у Південно-Китайському морі, а також поширюється на інші регіони.

У матеріалі зазначається, що такі дії поступово зменшують перевагу США у підводній сфері, яку вони мали десятиліттями.

Масштаб морських досліджень Китаю вражає

- підкреслив дослідник Райан Мартінсон.

Китай активно поєднує цивільні наукові розробки з військовими цілями — підхід, відомий як "цивільно-військова інтеграція".

Експерти вважають, що Китай готується до можливих операцій далеко від своїх берегів і прагне прорвати так званий "перший острівний ланцюг" – стратегічний бар’єр у Тихому океані.

