Китай складає карту океанічного дна, готуючись до підводної війни - Reuters
Київ • УНН
Пекін збирає дані про рельєф дна та солоність води в трьох океанах. Ці дослідження допоможуть підводним човнам уникати виявлення сонарами США.
Китай реалізує масштабну програму дослідження та картографування океанського дна, що може мати не лише наукову, а й військову мету. Зібрані дані здатні суттєво вплинути на майбутні підводні конфлікти, зокрема протистояння зі США. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Йдеться про дослідження в Тихому, Індійському та навіть Арктичному океанах. Зокрема, наукове судно Dong Fang Hong 3 працювало поблизу Тайваню, американської бази на Гуамі та в районі стратегічних морських шляхів.
Формально такі місії пояснюють науковими цілями – вивченням клімату чи складу морського дна. Водночас експерти наголошують: ці дані мають ключове значення для військових.
Картографування океанського дна дозволяє підводним човнам краще орієнтуватися, уникати виявлення та ефективніше виявляти противника.
Будь-який підводник приділяє величезну увагу розумінню середовища, в якому він діє
Температура води, солоність і рельєф дна безпосередньо впливають на поширення звукових хвиль, від яких залежить робота сонарів.
Окремим елементом програми є створення мережі підводних сенсорів – так званого "прозорого океану". Вона дозволяє в режимі реального часу відстежувати зміни у водному середовищі та рух об’єктів.
Система вже розгортається у Південно-Китайському морі, а також поширюється на інші регіони.
У матеріалі зазначається, що такі дії поступово зменшують перевагу США у підводній сфері, яку вони мали десятиліттями.
Масштаб морських досліджень Китаю вражає
Китай активно поєднує цивільні наукові розробки з військовими цілями — підхід, відомий як "цивільно-військова інтеграція".
Експерти вважають, що Китай готується до можливих операцій далеко від своїх берегів і прагне прорвати так званий "перший острівний ланцюг" – стратегічний бар’єр у Тихому океані.
