Китай обвинил Филиппины в провокациях в Южно-Китайском море
Киев • УНН
В пятницу Китай высказал претензии к Филиппинам, обвинив их в провокациях в спорных водах Южно-Китайского моря.
В пятницу Китай обвинил Филиппины в создании провокаций в спорных водах Южно-Китайского моря. Об этом Reuters, передает УНН.
Детали
По словам представителей Пекина, действия Манилы якобы осуществляются при поддержке Соединенных Штатов, что усиливает региональное напряжение.
Противостояние между двумя странами продолжается на фоне ряда инцидентов, связанных со спорными территориями, в частности островами Спратли и отмели Скарборо, которые Китай считает своими. Однако Филиппины и другие страны региона настаивают на своих правах в пределах исключительных экономических зон, определенных международным морским правом.
В этом году ситуация в регионе обострилась из-за нескольких конфликтов между филиппинскими и китайскими судами. Другие претенденты на части Южно-Китайского моря, в частности Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам, также обеспокоены амбициями Пекина, который претендует почти на всю акваторию.
Южно-Китайское море остается одной из ключевых точек напряженности в Азии, ведь его воды имеют стратегическое значение для судоходства и богаты природными ресурсами, что усиливает споры между странами региона.
Филиппины и Китай провели «откровенные и искренние» переговоры по территориальным спорам в Южно-Китайском море12 сент. 2024, 10:54 • 11990 просмотров