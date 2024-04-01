Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  54229 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  117200 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  102980 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  226818 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191858 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191181 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  407015 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140217 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136399 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154734 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

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21 марта 2024, 11:56  •  734958 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

Китай обещает импортировать больше высококачественных товаров и услуг из Франции на фоне продолжающейся торговой напряженности из-за экспорта китайских электромобилей в Европу.

Новости Мира •   •  5998 просмотра
Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

Вывоз мусора на оккупированных россией территориях Украины является проблематичным из-за отсутствия коммунальных служб, нехватки персонала и выезда большинства населения из региона.

Общество •   •  8970 просмотра
На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления

В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда.

Общество •   •  8959 просмотра
В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда

российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.

Общество •   •  11583 просмотра
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД

россияне заявили о задержании в дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на "Крокус"

российские силовики задержали в дагестане боевиков, которые, как утверждают в рф, финансировали и снабжали исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".

Новости Мира •   •  8558 просмотра
россияне заявили о задержании в дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на "Крокус"

Враг ударил по жилым домам Волчанска на Харьковщине: есть раненая

27-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела жилых домов в Волчанске Харьковской области.

Общество •   •  11526 просмотра
Враг ударил по жилым домам Волчанска на Харьковщине: есть раненая

В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами как символ сопротивления российским захватчикам.

Общество •   •  14328 просмотра
В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам

Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер

В марте 2024 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом, причем Toyota стала брендом-лидером продаж, за ней следуют Renault и Skoda, а Renault Duster стал самой продаваемой моделью.

Общество •   •  13341 просмотра
Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер

За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых - эксперт

В течение этого маркетингового года Украина экспортировала почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Большой Одессы.

Экономика •   •  11904 просмотра
За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых - эксперт

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Новые поставщики продовольствия для Вооруженных Сил сталкиваются с попытками запугивания и давления со стороны предыдущих поставщиков с целью не допустить их к поставкам военным.

Война •   •  54229 просмотра
Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко