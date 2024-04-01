Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай будет импортировать больше высококачественных товаров и услуг из страны ЕС; также он надеется, что политика снижения рисков в Европе не направлена против КНР.

Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.

Китай в понедельник пообещал импортировать больше высококачественных продуктов и услуг из Франции. Министр иностранных дел Ван И сделал соответствующее заявление на пресс-конференции со своим французским коллегой Стефаном Сежурном.

Соответствующее заявление было изложено на фоне продолжающегося европейского расследования в отношении экспорта китайских электромобилей, которое было поддержано Парижем и грозило спровоцировать торговый спор "око за око" между Францией и Китаем, отмечает издание.

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Контекст

Европейский Союз сейчас рассматривает возможность введения штрафных тарифов на китайские автомобили, не в последнюю очередь по инициативе Франции, с целью защиты отечественной промышленности.

Сейчас продолжается расследование относительно того, получают ли китайские производители электромобилей субсидии, которые искажают конкуренцию. Расследование должно быть завершено в этом году.

В ответ, в январе, Китай начал антидемпинговое расследование в отношении импорта бренди из Европы, подавляющее большинство которого происходит из Франции.

В этом месяце министр торговли Китая посетит Европу в сопровождении представителей ведущих автопроизводителей BYD, Saic и Geely, чтобы обсудить расследование Еврокомиссии.

Напомним,

Премьер-министр Китая Ли Кэцян не будет проводить ежегодную пресс-конференцию после парламентской сессии в этом году, положив конец 30-летней традиции и сигнализируя о снижении авторитета премьер-министра во времена председателя Си Цзиньпина.