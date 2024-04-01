Китай обещает импортировать больше товаров и услуг из Франции

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким КоваленкоЭксклюзив
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На оккупированных территориях из-за нехватки коммунальщиков проблемы с вывозом мусора - Центр нацсопротивления
Вывоз мусора на оккупированных россией территориях Украины является проблематичным из-за отсутствия коммунальных служб, нехватки персонала и выезда большинства населения из региона.
В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда
В Одесской области взялись ремонтировать "юбилейную" дорогу, которая непригодна для проезда.
российская пропаганда пытается дискредитировать процесс мобилизации в Украине - ЦПД
российские пропагандисты распространяют манипулятивные видеоролики с целью дискредитации процесса мобилизации в Украине и подрыва доверия к ее Вооруженным силам.
россияне заявили о задержании в дагестане боевиков, которые финансировали нападавших на "Крокус"
российские силовики задержали в дагестане боевиков, которые, как утверждают в рф, финансировали и снабжали исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
Враг ударил по жилым домам Волчанска на Харьковщине: есть раненая
27-летняя женщина получила ранения в результате вражеского обстрела жилых домов в Волчанске Харьковской области.
В Донецке возле "Донбасс Арены" патриоты разместили символы сопротивления оккупантам
В Донецке возле "Донбасс Арены" активисты движения "Желтая лента" украсили дорогу к стадиону желтыми лентами как символ сопротивления российским захватчикам.
Украинцы в марте в полтора раза активнее покупали новые легковые автомобили: назвали бестселлер
В марте 2024 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом, причем Toyota стала брендом-лидером продаж, за ней следуют Renault и Skoda, а Renault Duster стал самой продаваемой моделью.
За этот маркетинговый год Украина экспортировала почти 34,5 млн тонн зерновых - эксперт
В течение этого маркетингового года Украина экспортировала почти 34,5 миллиона тонн зерновых культур, причем 4,9 миллиона тонн было экспортировано только в марте, что свидетельствует о стабильном экспортном движении, которому способствуют порты Большой Одессы.
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Новые поставщики продовольствия для Вооруженных Сил сталкиваются с попытками запугивания и давления со стороны предыдущих поставщиков с целью не допустить их к поставкам военным.